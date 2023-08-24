Девочка госпитализирована в результате наезда автомобиля в Пскове

21:54, 24 августа 2023, ПАИ

В Пскове, на улице Кузнецкой у дома № 15/53, водитель Volkswagen Transporter допустил наезд автомобиля на пешехода-подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщил телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка











В результате ДТП пострадавшая госпитализирована в медучреждение. На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.