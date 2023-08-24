Девочка госпитализирована в результате наезда автомобиля в Пскове
В Пскове, на улице Кузнецкой у дома № 15/53, водитель Volkswagen Transporter допустил наезд автомобиля на пешехода-подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщил телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
В результате ДТП пострадавшая госпитализирована в медучреждение. На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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