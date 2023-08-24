Россельхознадзор усилил радиологический контроль за ввозом рыбы из Японии

23:32, 24 августа 2023, ПАИ

Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям за ввозимыми из Японии рыбо- и морепродуктами, сообщил «Интерфакс».

«В случае выявления превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов будут приняты ограничительные меры в отношении поставок таких товаров», – говорится в пресс-релизе.

При этом в документе отмечается, что поставки рыбной продукции из Японии в Россию незначительные. Россельхознадзор также заявил, что разделяет озабоченность ряда стран в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан и с возможными рисками в части безопасности пищевой продукции.

Как сообщало Росрыболовство, российские суда не ведут промысел в районе сброса воды. Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проведёт комплексные мониторинговые исследования для оценки состояния водных биоресурсов в зоне распространения технической воды, сброшенной с АЭС «Фукусима-1».

По данным Росрыболовства, за последние три года импорт рыбной продукции из Японии в Россию упал на 93 %. Так, в 2020 году было ввезено 2,9 тыс. тонн продукции, в 2021 году – 1,4 тыс. тонн. По итогам 2022 года он составил всего 192 тонны, за январь – июль 2023 года – 112 тонн.

Япония в четверг начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС «Фукусима-1».

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС «Фукусима-1», что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

РФ с 6 апреля 2011 года вводила запрет на поставки рыбы, рыбной и морской продукции из Японии. Он касался 242 предприятий, расположенных в восьми префектурах. Снятие запрета началось в 2015 году, полностью ограничения перестали действовать в 2018 году.