Харуки Мураками возглавляет рейтинг претендентов на Нобелевскую премию

23:55, 24 августа 2023, ПАИ

В списках претендентов на Нобелевскую премию в области литературы числится многолетний фаворит Харуки Мураками. Его шансы на победу оцениваются в пропорции 9 к 1. Об этом сообщила «Российская газета».

На втором месте в рейтинге букмекеров расположилась китайская писательница-авангардистка Дэн Сяохуа, пишущая под псевдоним Цань Сюэ (на русский её произведения пока не переводились). Замыкает тройку австралийский прозаик Джеральд Марнейн (также на русский пока не переводился). Однако в спину ему активно дышат: например, коэффициент ставок на его победу сейчас такой же, как и у «главного после Ибсена норвежского драматурга» Юна Фоссе, – 13 к 1.

Есть в списке и отечественный автор – Владимир Сорокин (41 к 1), который обогнал по ставке Джоан Роулинг и Стивена Кинга (у обоих – 51 к 1).

Среди других возможных лауреатов Нобелевской премии по литературе 2023 года – Томас Пинчон, Маргарет Этвуд, Салман Рушди, узбекский журналист и писатель Хамид Исмаилов и многие другие.