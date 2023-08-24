Жидкостную цитологию шейки матки теперь можно сделать в Псковском перинатальном центре
Жидкостную цитологию шейки матки теперь можно сделать в Псковском перинатальном центре, сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».
Одной из задач, которая стоит перед современной гинекологией, выступает раннее выявление неоплазий и рака шейки матки. Решать эту задачу наиболее эффективно позволяет жидкостная цитология.
Жидкостная цитология — усовершенствованный метод цитологического исследования, позволяющий максимально точно оценить состояние шейки матки. Особенность данного исследования заключается в том, что оно позволяет практически со 100% вероятностью выявить опасное заболевание, либо опровергнуть его наличие.
Цитологическое исследование рекомендуется ежегодно проходить абсолютно всем совершеннолетним женщинам без каких-либо жалоб и симптомов. Рак шейки матки может никак не проявляться до поздних стадий, но при раннем диагностировании он успешно излечивается.
Пройти исследование можно в женской консультации в 14 кабинете. Готовность ответа - три рабочих дня. Услуга платная.