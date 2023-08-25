Россия обсудит в ОБСЕ притеснения россиян в Прибалтике

08:37, 25 августа 2023, ПАИ

Россия поднимет вопрос возможного выдворения россиян из Латвии на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), намеченного на сентябрь, заявил «Известиям» постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Кроме того, дипломаты коснутся намерения властей Эстонии лишить проживающих в стране граждан РФ и Белоруссии права голосовать на выборах в органы местного самоуправления. В фокусе внимания будут и планы Литвы выдворить из страны более тысячи граждан РФ и Белоруссии, которых признали «угрозой нацбезопасности».

«Мы собираемся комплексно поставить эти вопросы на ближайшем заседании Постоянного совета, который пройдет 7 сентября. Естественно, мы будем добиваться предметной реакции и от директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), и от Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, с которыми у нас по-прежнему имеются каналы взаимодействия, а с Верховным комиссаром мы нередко общаемся и лично», — заявил Лукашевич.