На улице Майора Доставалова в Пскове установят дополнительные фонари

08:50, 25 августа 2023, ПАИ

На улице Майора Доставалова в Пскове установят дополнительные фонари, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«По правой стороне дороги от улицы Юбилейной до улицы Шестака установим дополнительные светильники, которые будут направлены на тротуар», - пояснил глава Пскова.

Работы будут выполнены за счет городского бюджета до конца октября.

«В этом году также освещаем отрезок улицы Декабристов и 16 улиц в микрорайоне Паневик», - напомнил Борис Елкин.