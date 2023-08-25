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Общество

Как псковские школьники будут изучать финансовую грамотность в новом учебном году

Как распознать финансовую пирамиду в онлайн-игре и как финансовый план помогает накопить на мечту? На такие жизненные вопросы теперь отвечают на школьных уроках. О том, как встраивается финансовая грамотность в образовательную программу, говорили перед началом нового учебного года на августовской встрече педагогов. 

Как сообщили ПАИ в пресс-службе псковского отделения Центробанка, финансовая грамотность стала обязательной для изучения в 1-9 классах в прошлом учебном году. Ее элементы включены в математику, обществознание, географию, ОБЖ и окружающий мир.

В помощь учителям разработаны различные материалы, которые можно использовать при подготовке к урокам, сообщил заместитель управляющего Отделением Псков Банка России Игорь Торбич на традиционном августовском педсовете. «Более 100 тематических заданий по финансовой грамотности опубликованы на образовательной платформе «Моя школа», которая уже доступна во многих средних общеобразовательных учреждениях. Задания ориентированы на жизненные ситуации, например расчет процента по вкладу или сообщения в соцсетях от мошенников, уловки которых надо без промедления распознать», - рассказал Игорь Торбич.

Учителя обществознания могут пройти тематический курс повышения квалификации. Его разработали специалисты Центрального Банка и Академии Минпросвещения России.

14 сентября стартуют онлайн-уроки по финансовой грамотности, которые Банк России ежегодно проводит для школьников с 5 по 10 класс по всей стране.  На уроках ребятам рассказывают, зачем нужна страховка, как избежать ловушек мошенников, об истории денег и многом другом. Часть вопросов может пригодиться при сдаче ЕГЭ по обществознанию. Лекторами выступают сотрудники Банка России и эксперты финансового рынка. Подключиться к онлайн-урокам можно как индивидуально, так и всем классом.

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