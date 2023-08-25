Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Двух нетрезвых водителей-рецидивистов остановили полицейские в Великих Луках

Полиция остановила двух нетрезвых водителей, которые уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Так, 24 августа около 7:30 у дома на улице Я. Арно в Великих Луках дорожные полицейские остановили для проверки иномарку. Выяснилось, что этим автомобилем управлял 38-летний великолучанин в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одного 69-летнего нетрезвого гражданина, ехавшего на иномарке, полицейские выявили в этот же день у дома на улице Щорса.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

В связи с этим в ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 августа 2023

Двух нетрезвых водителей-рецидивистов остановили полицейские в Великих Луках

24 августа 2023

Девочка госпитализирована в результате наезда автомобиля в Пскове

24 августа 2023

Неизвестные разломали остановку в Пскове

24 августа 2023

Мужчина поджёг дом в Струго-Красненском районе, чтобы привлечь внимание знакомой

24 августа 2023

Автомобиль Kia вылетел в кювет в Плюсском районе

24 августа 2023

Водителя госпитализировали после ДТП в Невельском районе

24 августа 2023

Жилой дом горел на улице Есенина в Великих Луках

24 августа 2023

Три человека пострадали в результате ночного ДТП в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...