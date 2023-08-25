Двух нетрезвых водителей-рецидивистов остановили полицейские в Великих Луках

09:43, 25 августа 2023, ПАИ

Полиция остановила двух нетрезвых водителей, которые уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 24 августа около 7:30 у дома на улице Я. Арно в Великих Луках дорожные полицейские остановили для проверки иномарку. Выяснилось, что этим автомобилем управлял 38-летний великолучанин в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одного 69-летнего нетрезвого гражданина, ехавшего на иномарке, полицейские выявили в этот же день у дома на улице Щорса.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

В связи с этим в ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.