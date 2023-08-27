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Общество

Этно-фолк-фестиваль «Гремячая башня» проведёт «Движение первых» в Пскове

Семейный этно-фолк-фестиваль «Гремячая башня» пройдёт в парке Строителей в Пскове 26 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых»

Фестиваль откроется в 14:00, а окончание мероприятия запланировано на 21:00.

В программе фестиваля – выступления фолк-групп, ремесленные мастер-классы, исторические площадки, игры и забавы для всей семьи.

«Музыка, настольные игры, хороводы и другие забавы – это прекрасные возможности сделать что-то вместе, всей семьёй. Многие из наших активистов и волонтёров приводят на мероприятия своих братьев, сестёр, родителей и вовлекают их в общее дело. Здорово смотреть на то, как «Движение первых» сближает разные поколения», – поделилась председатель совета регионального отделения «Движения первых» Псковской области Екатерина Родина.

На главной сцене фестиваля выступят псковские группы, хедлайнером мероприятия станет фолк-рок-группа «Хольда» из Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля запланирован показ коллекций одежды в этническом стиле от сообщества «Этно-мода Псков» и интерактивная программа «Русские хороводы единства и танцы народов мира».

В интерактивных зонах фестиваля будут представлены активности от «Движения первых», площадки с настольными и уличными играми от проектов #ИгроПсков, #ПсковскаяФишка и мастерской «Мир на столе», а также мастер-классы от артели псковских мастеров «Рыжая рысь» и псковских ремесленников. Кроме того, в рамках мероприятия развернётся исторический лагерь IX века от клуба исторической реконструкции «Чертог Раса»

Отметим, что фестиваль проводит региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Псковской области при поддержке администрации Пскова, псковского рок-клуба и молодёжной организации «Вечевой орден».

Вход на фестиваль свободный.

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