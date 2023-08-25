Пожарные из Санкт-Петербурга поделились опытом с псковскими коллегами

17:51, 25 августа 2023, ПАИ

Сотрудники поисково-спасательной службы из Санкт-Петербурга провели обучение по отработке аварийных ситуаций на пожаре, поиску и спасению людей, а также оказанию первой медпомощи для коллег из псковской Пожарно-спасательной части № 1. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В первый день обучения петербургские специалисты провели занятие по оказанию первой помощи для пожарных-спасателей, которое включало в себя теоретическую часть с отработкой практических навыков. В последующие дни занятия включали в себя выполнение упражнений по ведению разведки в условиях нулевой видимости, поиску и спасению людей, отработки аварийных ситуаций на пожаре, а также способы спасения и самоспасения с высотных сооружений.

По завершении обучения псковские пожарные поблагодарили коллег из Санкт-Петербурга за приобретённые навыки и знания.

«Подобные занятия проводились впервые, но надеемся, станут доброй традицией, так как позволяют не только укрепить профессиональное взаимодействие, но и служат большой цели – спасению человеческих жизней», – подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, что целью обучения является практическое повышение профессиональных знаний личного состава МЧС, формирование необходимых умений управления силами и средствами на пожаре, совершенствование навыков ведения боевых действий.