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Общество

Пожарные из Санкт-Петербурга поделились опытом с псковскими коллегами

Сотрудники поисково-спасательной службы из Санкт-Петербурга провели обучение по отработке аварийных ситуаций на пожаре, поиску и спасению людей, а также оказанию первой медпомощи для коллег из псковской Пожарно-спасательной части № 1. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: Главное управление МЧС по Псковской области

В первый день обучения петербургские специалисты провели занятие по оказанию первой помощи для пожарных-спасателей, которое включало в себя теоретическую часть с отработкой практических навыков. В последующие дни занятия включали в себя выполнение упражнений по ведению разведки в условиях нулевой видимости, поиску и спасению людей, отработки аварийных ситуаций на пожаре, а также способы спасения и самоспасения с высотных сооружений. 

По завершении обучения псковские пожарные поблагодарили коллег из Санкт-Петербурга за приобретённые навыки и знания.

«Подобные занятия проводились впервые, но надеемся, станут доброй традицией, так как позволяют не только укрепить профессиональное взаимодействие, но и служат большой цели – спасению человеческих жизней», – подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, что целью обучения является практическое повышение профессиональных знаний личного состава МЧС, формирование необходимых умений управления силами и средствами на пожаре, совершенствование навыков ведения боевых действий.

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Пожарные из Санкт-Петербурга поделились опытом с псковскими коллегами


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