Студентов и сотрудников ПсковГУ приглашают на аудиоэкскурсии по Пскову
Библиотека ПсковГУ приглашает студентов, преподавателей и сотрудников вуза присоединиться к аудиоэкскурсии по Пскову, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Историко-краеведческие аудиогиды «Псков древний, романтический, легендарный», «Псков мастеровой: земля кудесников слова и ремесла», «Псков – защитник земли Русской» были созданы специалистами университета по проекту «Цифровая библиотека». Каждую из экскурсий сопровождают стихотворения, легенды, воспоминания о Пскове.
«Псков известен во всем мире своими древними крепостями, соборами и архитектурными ансамблями, легендами, мастерами и умельцами, живописной природой и богатой историей, - отметили разработчики гида. - Узнать много интересного можно в прогулке по событийным местам Пскова».
Чтобы воспользоваться аудиогидом, необходимо:
1. Скачать приложение izi.TRAVEL.
2. Перейти по ссылке интересующего аудиогида.
3. Отсканировать QR-код.
4. Взять наушники и отправиться в путь.
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