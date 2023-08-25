Студентов и сотрудников ПсковГУ приглашают на аудиоэкскурсии по Пскову

11:30, 25 августа 2023, ПАИ

Библиотека ПсковГУ приглашает студентов, преподавателей и сотрудников вуза присоединиться к аудиоэкскурсии по Пскову, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Историко-краеведческие аудиогиды «Псков древний, романтический, легендарный», «Псков мастеровой: земля кудесников слова и ремесла», «Псков – защитник земли Русской» были созданы специалистами университета по проекту «Цифровая библиотека». Каждую из экскурсий сопровождают стихотворения, легенды, воспоминания о Пскове.

«Псков известен во всем мире своими древними крепостями, соборами и архитектурными ансамблями, легендами, мастерами и умельцами, живописной природой и богатой историей, - отметили разработчики гида. - Узнать много интересного можно в прогулке по событийным местам Пскова».

Чтобы воспользоваться аудиогидом, необходимо:

1. Скачать приложение izi.TRAVEL.

2. Перейти по ссылке интересующего аудиогида.

3. Отсканировать QR-код.

4. Взять наушники и отправиться в путь.