Рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Псковской области

16:40, 25 августа 2023, ПАИ

Постепенный рост случаев заболеваний ОРВИ отмечается в Псковской области за последние три недели. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Показатель заболеваемости ОРВИ вырос с 18,57 (1 139 случаев) до 21,03 (1 290 случаев), в том числе в Пскове – с 29,75 (622 случаев) до 34,49 (721 случая).

Сотрудники Роспотребнадзора подчеркнули, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа является вакцинация. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по октябрь.

Вакцинация граждан против гриппа проводится в медицинских организациях по месту жительства, организуется по месту учёбы, работы (выездными прививочными бригадами).

«Поступление вакцины против гриппа в Псковскую область ожидается к концу августа», – уточнили в управлении.