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Эксперимент по экологическому мониторингу реки Великой проводят учёные ПсковГУ

Учёные ПсковГУ совместно с сотрудниками Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова начали многолетний эксперимент по экологическому мониторингу реки Великой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В ходе исследования и. о. завкафедрой экологии и экспериментальной биологии ПсковГУ Татьяна Дрозденко и лаборант Илья Тимофеев провели отбор проб фитопланктона. После этого специалисты приступят к изучению отобранного материала при помощи прибора для оценки физиологического состояния природного фитопланктона, разработанного вузом.

Проведённые мероприятия необходимы для контроля экологического состояния реки Великой. Планируется, что сбор информации будет проходить два раза в год.

Сотрудники вуза напоминают, что лаборатория комплексных экологических исследований ПсковГУ занимается экомониторингом водных систем. Учёные разрабатывают методики, которые позволят в кратчайшие сроки мониторить большие водные пространства и оценивать их состояние. Специалисты вуза планируют создать систему, которая сможет автоматически забирать образцы воды, проводить измерение свечения фитопланктона и по нему определять, как этот планктон себя чувствует.

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