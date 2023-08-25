Псковский театр кукол открыл продажу билетов на осенние спектакли

11:49, 25 августа 2023, ПАИ

Псковский театр кукол открыл продажу билетов на спектакли в сентябре и октябре, сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.

Купить билеты на спектакли «Дюймовочка», «Прыгучий мышонок» и «Букашка Мари» можно и онлайн.

В театре напомнили, что билет приобретается на каждого входящего в зал. Первый и второй ряды только для детей. В театре действуют акции «4+1» и «Билет в подарок». Действует «Пушкинская карта». По вопросам и коллективным заявкам необходимо звонить по телефону 57-13-79.

Спектакли в выходные дни начинаются в 12:00 и 14:00.