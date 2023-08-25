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Происшествия

Мошенник под видом сотрудника «Горгаза» украл у великолучанина деньги

Житель Великолукского района стал жертвой мошенника и лишился 30 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 27 декабря прошлого года мужчина позвонил великолучанину и представился сотрудником «Горгаза». Он сообщил о составлении проекта подключения газа. Стоимость услуги составляла 30 тысяч рублей. В этот же день подсудимый приехал к потерпевшему и предоставил ему заранее скачанный и распечатанный из интернета договор. Затем мужчина взял рулетку и для убедительности сделал замеры.

После этого потерпевший заплатил лжесотруднику деньги за оказанную услугу, а мошенник предоставил великолучанину подготовленный договор, в котором сделал отметки о передаче и получении денег. Затем подсудимый скрылся с места происшествия. Похищенные деньги он потратил по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев условно с испытательным сроком на один год. С него также взыскали ущерб в 30 тысяч рублей.

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