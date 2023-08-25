Бесплатные экскурсии пройдут в Псковской области 26 августа

12:37, 25 августа 2023, ПАИ

В этом году Псковская область уже в третий раз примет участие во Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Туристского информационного центра Псковской области.

По всей России одновременно стартуют экскурсии по городам и музеям страны. В Псковской области также пройдёт ряд экскурсий, которые начнутся 26 августа в 12:00. Всего в списке шесть маршрутов.

Пешеходная экскурсия – «Крепость на горе Жеравьей».

Участники этой экскурсии узнают о том, что Изборская крепость на Жеравьей горе, заложенная посадником Шелогой в XIV веке, является древнейшим памятником оборонного зодчества Руси и знаменует собой определённый этап в развитии военной архитектуры. А также услышат историю о том, какую роль играл Изборск в защите Северо-Западных рубежей Русского государства, какие события происходили у стен крепости, какие тайны и легенды хранят крепостные стены и башни.

Место встречи: Изборский музей-заповедник (Печорский район, деревня Изборск, улица Печорская, 41а). Экскурсия бесплатная. Обязательна предварительная запись по телефону (8 8112) 33-16-17. Количество мест ограничено.

Пешеходная экскурсия – «Вдоль Застенья к Покровке».

Гости и жители региона смогут принять участие в обзорной экскурсии по Пскову с осмотром средневековых объектов, а также дестинаций губернского периода и современной истории.

Место встречи: у памятника А. С. Пушкину (Псков, Октябрьский проспект, 36). Экскурсия бесплатная. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (900) 990-18-25. Количество мест ограничено.

Пешеходная экскурсия – «Жизнь и творчество М. П. Мусоргского».

В ходе экскурсии посетители познакомятся с экспозицией, жизнью и творчеством М. П. Мусоргского, одного из величайших композиторов во всём мире, оперы которого «Борис Годунов» и «Хованщина» пополнили золотой фонд мировой классической музыки.

Единственный в мире государственный мемориальный музей – усадьба М. П. Мусоргского открыт в 1970 году на родине композитора. Здесь великий музыкальный классик родился, провёл детство, сюда обращался мысленным взором при написании своих лучших произведений, черпая вдохновение. Музей расположен в деревне Наумово Куньинского района Псковской области, в подлинной барской усадьбе XIX века, которая сохранилась до нашего времени.

Место встречи: Псковская область, Куньинский район, деревня Наумово, Музейная улица, 5. Экскурсия бесплатная. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (811) 493-11-40. Количество мест ограничено.

Также в рамках акции пройдут бесплатные экскурсии в музее-квартире В. И. Ленина, музее-квартире Ю. П. Спегальского, а также по памятникам археологии и истории Пушкинского заповедника.