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Общество

Онлайн-центр российской профориентации заработал на портале «Билет в будущее»

Для тех, кто уже сейчас ищет возможности ознакомиться с материалами профминимума в России (который внедряется Министерством просвещения РФ по всей стране с 1 сентября), его преимуществами, уровнями погружения, изучить историю вопроса, посмотреть нормативные документы, оценить методическую базу, а также заглянуть в будущее курса «Россия – мои горизонты» по ключевым направлениям работы с различными аудиториями, страница профминимума на сайте станет надежным помощником и подспорьем. Она стала доступна в одном из веб-блоков центрального российского профориентационного портала, который реализуется Фондом гуманитарных проектов в рамках федеральной программы «Билет в будущее».

Фото: скриншот с сайта проекта

Профминимум – это постоянная системная работа, которой будет «прошита» школьная программа по профориентации. В цифровом штабе программы представлен широкий инструментарий, который доступен всем жителям страны в равной степени: от уроков и занятий до практико-ориентированных методик, таких как экскурсии на предприятия и профессиональные пробы. Занятия по внеурочной деятельности будут проводиться по курсу «Россия – мои горизонты», который представят 6 сентября 2023 году в Ярославле на Всероссийском форуме профориентации «Проектория». Уже сейчас можно ознакомиться с программой будущего курса и даже спланировать уроки. Редакторы портала охватили широкий круг вопросов работы с родителями, партнёрами, педагогами и детьми, которым сопутствует профессиональная работа в сфере профориентирования.

«Современные условия подталкивают нас к тому, чтобы школа стала центром нового экономического роста – это невозможно без профориентации. «Проект «Билет в будущее» реализуется с 2018 года, но он не охватывает всех подростков страны, а приоритеты сегодняшнего развития экономики в России требуют, чтобы все школьники с 6-го по 11-й классы были охвачены профориентацией. Мы точно знаем, что в стране в ближайшие годы будет расти спрос на специалистов рабочих профессий, специалистов в сфере IT, инженерии, естественно-научных направлений. Для того, чтобы на рынок выходили ребята самоопределившиеся, готовые к профессиональному выбору и связывающие свою судьбу с Россией, необходимо политику по профориентации вывести на новый уровень. Именно с этим связано и появление профминимума. Открывая новый раздел на портале bvbinfo.ru, мы даём возможность образовательным организациям и экспертам уже сейчас пользоваться всеми материалами для работы на нашей платформе», – рассказал руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

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