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Общество

Михаил Ведерников поручил усилить меры безопасности в школах

Губернатор региона Михаил Ведерников провел совместное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото pskov.ru

Глава региона обсудил с руководителями ведомств силового блока, исполнительных органов области и другими официальными лицами целый ряд вопросов: готовность образовательных организаций к новому учебному году, обеспечение безопасности и недопущение чрезвычайных ситуаций в период проведения единого дня голосования.

Отдельное внимание обращено на обеспечение безопасности во временных пунктах размещения вынужденных переселенцев, защищенности объектов электроэнергетики и железнодорожного транспорта.

Михаил Ведерников подчеркнул, вопросы безопасности — в зоне особого пристального внимания, потому как гипотетические угрозы нанесения вреда объектам критической инфраструктуры и жизнедеятельности сохраняются.

По решению губернатора, выделено адресное финансирование для усиления мер безопасности. Например, для установки систем пропуска, видеонаблюдения и ограждений в образовательных организациях дополнительно выделено почти 20 млн рублей из резервного фонда правительства региона. Муниципалитеты получили 11 млн рублей для усиления безопасности в районных учреждениях сферы образования.

Кроме того, в регионе ранее был принят целый ряд документов, которые регламентируют деятельность руководителей, должностных лиц, работников организаций, сотрудников ведомственной и вневедомственной охраны, организаций всех форм собственности в подобных ситуациях в случаях ЧС. Дополнительно проводится информационная работа с жителями, в том числе в приграничных районах.

 

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