До +24 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 26 августа

13:22, 25 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 26 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночь пройдёт без существенных осадков, днём ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.