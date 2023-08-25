До +24 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 26 августа
Переменная облачность ожидается в Псковской области 26 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночь пройдёт без существенных осадков, днём ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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