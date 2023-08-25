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Общество

Более 300 военных артистов выступят на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове

Гала-концерт фестиваля военных духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 17 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

На сцену выйдут более 300 военных артистов. Для зрителей выступят лучшие военные оркестры страны: Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, военный оркестр Военно-морской академии, оркестр штаба Западного военного округа, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, сводный военный оркестр и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Художественным руководителем фестиваля стал начальник военно-оркестровой службы ВС РФ, главный военный дирижёр генерал-майор Тимофей Маякин.

Организаторами фестиваля выступили Министерство обороны РФ и Театрально-концертная дирекция Псковской области. Мероприятие пройдёт при поддержке правительства Псковской области и областного комитета по культуре.

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