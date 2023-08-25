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Общество

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали детям о безопасности на дороге в Пскове

Полицейские встретились с воспитанниками тематических смен Центра науки и спорта на базе УМВД России по Псковской области сегодня, 25 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Основной задачей мероприятия стало формирование у детей навыков безопасного поведения на проезжей части, правильного поведения на дороге в различных неожиданных ситуациях, а также закрепление основных правил дорожного движения.

Заместитель начальника отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Мария Винча провела с детьми увлекательную беседу в игровой форме. Дети узнали, что нельзя перебегать проезжую часть перед движущимся транспортом, при переходе дороги обязательно нужно смотреть по сторонам, поняли, что на проезжей части игры недопустимы.

С помощью загадок и викторин полицейские повторили с ребятами основные положения дорожной грамоты. Кроме того, в игровой форме для детей были разобраны значения сигналов светофора и дорожных знаков.

После беседы ребятам показали, как работают проблесковые маячки и сирена, сигнальное громкоговорящее устройство. По нему дети призвали всех присутствующих быть внимательными на дороге, а также ребятам дали посидеть на патрульном мотоцикле, примерив на себя роль автоинспектора.

Инспекторы уверены, что проведение подобных мероприятий способствует предотвращению травматизма на дорогах с участием детей.

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