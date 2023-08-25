Жители Псковской области увеличили средний чек на ювелирные украшения на 28%

13:00, 25 августа 2023, ПАИ

Суммарно жители Псковской области потратили на украшения 362,2 млн рублей — это один из самых низких результатов в СЗФО, сообщается в исследовании одного из ювелирных брендов.

В лидерах по объему продаж в округе оказались Санкт-Петербург, где траты на ювелирные украшения составили 9,5 млрд рублей. В топ-3 также вошла Калининградская (1,3 млрд рублей) и Мурманская (964,8 млн рублей) области.

В Псковской области средний чек на ювелирные украшения оказался одним из самых высоких в СЗФО — 6 028 рублей (5 место). В среднем по России средний чек на ювелирные изделия составил 7 100 рублей. По стране он варьируется от 1,5 тысяч до 14,4 тысяч рублей.

На первом месте по среднему чеку в СЗФО оказался Санкт-Петербург (8 532 рублей). На втором месте стоит Мурманская область (7 357 рублей), на третьем — Ненецкий автономный округ (6 373 рублей).