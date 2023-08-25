Псковские росгвардейцы провели тренировку по задержанию нарушителей
Совместная тренировка сотрудников вневедомственной охраны и ОМОН «Кром» Росгвардии прошла в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
По легенде тренировки, в охраняемое учреждение проникли неизвестные мужчины и скрылись в одном из помещений на территории, прилегающей к объекту.
После поступления сигнала экипажи групп задержания вневедомственной охраны прибыли на место происшествия и блокировали территорию.
Для нейтрализации правонарушителей были вызваны сотрудники ОМОН «Кром» регионального Управления Росгвардии.
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