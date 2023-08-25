Осы напали на электромонтёра под Псковом

13:14, 25 августа 2023, ПАИ

Осы напали и покусали электромонтёра в санатории «Черёха» под Псковом. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Во время снятия показаний приборов учёта минеральной воды в здании над скважиной на электромонтёра напали осы.

У него зафиксированы множественные укусы насекомых в верхней части тела. Мужчина испытал анафилактический шок.

Все обстоятельства несчастного случая выясняются.

Ранее сообщалось, что псковичи стали чаще жаловаться на укусы ос.