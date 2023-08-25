Осы напали на электромонтёра под Псковом
Осы напали и покусали электромонтёра в санатории «Черёха» под Псковом. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
Во время снятия показаний приборов учёта минеральной воды в здании над скважиной на электромонтёра напали осы.
У него зафиксированы множественные укусы насекомых в верхней части тела. Мужчина испытал анафилактический шок.
Все обстоятельства несчастного случая выясняются.
Ранее сообщалось, что псковичи стали чаще жаловаться на укусы ос.
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