Крестный ход проведут вокруг монастыря в Печорах

14:47, 25 августа 2023, ПАИ

Крестный ход вокруг Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря проведут 28 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«28 августа в Престольный праздник обители – Успенье Пресвятой Богородицы – будет совершена Божественная Литургия и крестный ход вокруг стен монастыря», – говорится в сообщении.

Ранее митрополит Псковский и Порховский Тихон сообщил о том, что все выделенные к 550-летию Псково-Печерского монастыря средства направили на нужды города.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Новости, фоторепортажи, видео о празднике можно увидеть в сюжете ПАИ.