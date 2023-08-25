Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Крестный ход проведут вокруг монастыря в Печорах

Крестный ход вокруг Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря проведут 28 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: ПАИ

«28 августа в Престольный праздник обители – Успенье Пресвятой Богородицы – будет совершена Божественная Литургия и крестный ход вокруг стен монастыря», – говорится в сообщении.

Ранее митрополит Псковский и Порховский Тихон сообщил о том, что все выделенные к 550-летию Псково-Печерского монастыря средства направили на нужды города.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Новости, фоторепортажи, видео о празднике можно увидеть в сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 августа 2023

Псковичей приглашают на выставку книг «На страже веры и Отечества»

25 августа 2023

Кампания по перезаключению договоров на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования стартует 1 сентября

25 августа 2023

Известный скрипач предложил регулярно проводить концерты в Покровской башне в Пскове

25 августа 2023

Мошенники активизировались на волне информационного шума вокруг цифрового рубля

25 августа 2023

Крестный ход проведут вокруг монастыря в Печорах

25 августа 2023

Дмитрий Медведев: ЕР должна победить на выборах в условиях высокого доверия населения

25 августа 2023

Медвежата попали в объективы фотоловушек Полистовского заповедника

25 августа 2023

Картинная галерея архимандрита Алипия откроется в Печорах в конце августа


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...