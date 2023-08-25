Митрополит Тихон: Все выделенные к 550-летию Псково-Печерского монастыря средства направили на нужды города

13:09, 25 августа 2023, ПАИ

Выделенные к 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря средства полностью направили на благоустройство и модернизацию инфраструктуры города. Обитель обустраивается за счёт других источников. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Я тоже прописан в Печорах, я печерянин и хорошо знаю важнейшие задачи города. Поэтому мы не могли реставрировать только монастырь, а город оставить в сложном положении. И когда речь зашла о праздновании юбилея 550-летия Псково-Печерского монастыря, мы приняли решение, что все средства, которые будут выделены под этот праздник, мы передаём на нужды города», – сказал митрополит.

Он подчеркнул, что сумма, которую выделило государство, огромная. «Печоры такого никогда не видели. Это, конечно же, благодаря решению президента [президент РФ Владимир Путин. – ПАИ] и трудам Михаила Юрьевича Ведерникова [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ]. Вместе с ним мы представили конкретные проекты, на которые к юбилею в общей сложности получено около четырёх миллиардов рублей. Все средства до копейки будут направлены только на город. А монастырь реставрируется как памятник федерального значения и за средства, которые вносит в том числе и сам монастырь. Мы зарабатываем издательством книг, средства также приносят паломники и наши благотворители», – отметил митрополит Тихон.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Новости, фоторепортажи, видео о празднике можно увидеть в сюжете ПАИ.