Кампания по перезаключению договоров на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования стартует 1 сентября

15:12, 25 августа 2023, ПАИ

Поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410 вступают в силу с 1 сентября. Согласно им изменяются требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее – ВКГО/ВДГО). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Теперь одним из основных критериев отнесения организации к категории специализированных будет наличие у неё статуса газораспределительной организации. Главным признаком таких организаций является осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям.

На территории Псковской области работает две газораспределительных организаций, в том числе АО «Газпром газораспределение Псков».

Договоры о ТО и ремонте ВДГО в многоквартирном доме (далее – МКД), заключённые до 1 сентября, должны быть заключены/перезаключены с газораспределительной организацией по новой утверждённой Минстроем России типовой форме до 1 января 2024 года.

Изменения также закрепляют принцип «один МКД – одна специализированная организация», в соответствии с которым техническое обслуживание и ремонт ВДГО в МКД, относящегося к общему имуществу, и техническое обслуживание ВКГО в этом же МКД осуществляются одной газораспределительной компанией.

Договор о техническом обслуживании газового оборудования в многоквартирном доме может быть заключён лицом, которое выступает от имени всех собственников или нанимателей жилых помещений. Его полномочия определяются протоколом общего собрания жильцов многоквартирного дома.

Также каждый собственник может напрямую заключить договор со специализированной организацией. Вопрос заключения единого или индивидуальных договоров необходимо обсуждать на общем собрании собственников помещений.

Оформить договор можно будет в «Едином окне» клиентских центров в территориальных подразделениях «Газпром межрегионгаз Псков».

Договоры о техническом обслуживании ВДГО, заключённые собственниками индивидуальных жилых домов до 1 сентября, действуют до их прекращения или расторжения. Перезаключить данные договоры можно самостоятельно в клиентских центрах газовой компании при плановом визите контролёров или техническом обслуживании газового оборудования.