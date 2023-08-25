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Псковичей приглашают на выставку книг «На страже веры и Отечества»

В Центральной городской библиотеке Пскова подготовили выставку книг «На страже веры и Отечества». Она приурочена к 550-летию со времени упоминания в летописи Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и православному празднику – Успению Богородицы, который отмечают 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Центральной городской библиотеки Пскова

«Как отмечают историки, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь дал жизнь целому городу. Обитель отстояла право на существование в водовороте грозных событий истории. Пройдя через войны, Смуту, революцию, борьбу с религией и даже пребывание в другой стране, монастырь продолжал служить людям. Сегодня обитель снова на государственной границе, она развивается и привлекает внимание тысячи паломников. Её посещают знаменитости и главы государств», – отметили в библиотеке.

На выставке представлены издания об истории монастыря и его действующих лицах – первом игумене монастыря Корнилии, дьяке Мисюре-Мунехине, архимандрите Алипии, спасителе монастыря и других. А также есть книги об архитектурных особенностях святынь и древностей монастыря.

«Крепость же Псково-Печерского монастыря выросла в XVI веке при царе Иване Грозном и игумене монастыря Корнилии, послушничество которого пришлось как раз на годы Ливонской войны (1558–1583). Именно тогда возводятся те самые каменные стены и башни, которые сегодня поражают нас красотой и величием. При игумене Корнилии монастырь превратился в мощную и неприступную крепость, став надёжным форпостом Пскова на западном рубеже, получив значение и для всего Русского государства», – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Новости, фоторепортажи, видео о празднике можно увидеть в сюжете ПАИ.

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