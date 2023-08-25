Мошенники активизировались на волне информационного шума вокруг цифрового рубля

14:54, 25 августа 2023, ПАИ

Пилотирование операций с реальными цифровыми рублями началось с 15 августа. В пилоте участвует ограниченный круг клиентов – 13 банков. На волне информационного внимания к цифровому рублю активизировались мошенники, сообщили ПАИ в пресс-службе Центрального банка России.

В массовый оборот цифровой рубль будет внедряться, по оценке Банка России, в 2025–2027 годах. Происходить это будет поэтапно. При этом все формы рубля – наличные, безналичные, цифровые – будут доступны, и выбор, какими рублями пользоваться, останется за гражданами.

«Никаких рассылок о цифровом рубле от банков, тем более от Банка России, гражданам направляться не будет. Любые предложения по совершению каких-либо операций с цифровыми рублями – мошеннические. Злоумышленники, как правило, активизируются на волне ажиотажа и информационного шума. Они пытаются либо запугать граждан потерей денег (поскольку скоро якобы все деньги будут только цифровыми), либо предложить уникальную возможность использовать «цифровые рубли» на выгодных, уникальных и персонализированных условиях. Мошеннические схемы, как правило, классические – например, «безопасный счёт» или «спасите ваши деньги». Будьте бдительны и не поддавайтесь на мошеннические провокации», – подчеркнули в ЦБ РФ.

На сайте Банка России создан специальный раздел по цифровому рублю, где собрана вся актуальная и достоверная информация, а также развенчаны самые популярные мифы о цифрорубле.