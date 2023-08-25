Часть улицы Леона Поземского закроют в Пскове 28 августа

15:21, 25 августа 2023, ПАИ

Движение транспорта ограничат на улице Леона Поземского в Пскове 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

В связи с проведением дорожных работ 28 августа с 8:30 до 18:00 будет перекрыта одна полоса проезжей части улицы Леона Поземского в районе дома № 92 при движении от улицы Алмазной в сторону Ипподромной.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.