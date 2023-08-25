Курс на цифровую стабильность

16:13, 25 августа 2023, ПАИ

В первом полугодии 2023 года ещё около тысячи домохозяйств в Псковской области получили доступ к скоростному интернету. Волоконно-оптическую инфраструктуру для этого построила компания «Ростелеком», причём не только в многоквартирных домах, но и в частном секторе. О трендах в телекоммуникационной отрасли и перспективах её развития мы поговорили с директором филиала компании в Новгородской и Псковской областях Ольгой Родионовой.

– Оптическая сеть в Псковской области развивается. Расширяется и территория покрытия голосовой связью и мобильным интернетом. Меняются ли предпочтения и потребности жителей региона?

– Да, конечно. Раньше было достаточно подобрать подходящий тариф, чтобы сэкономить. Сейчас же мы наблюдаем тренд не только на оптимизацию расходов, но и запрос на объединение всех необходимых телеком-услуг в один пакет. Поэтому мы сделали так, чтобы абоненты могли самостоятельно настроить тариф, добавить к домашнему интернету и телевидению дополнительные услуги, например, видеосервис Wink с возможностью управления просмотром или видеонаблюдение. Всё это можно сделать в нашем мобильном приложении и там же оплатить услуги, значительно сэкономив время. Это удобно и выгодно – лицевой счёт для всех услуг позволяет получать скидку и контролировать расходы. Думаю, этим и обусловлен рост популярности конвергентных тарифов, которые, к тому же, включают в себя и мобильную связь – можно подключить до пяти сим-карт для всех членов семьи. Кстати, «Ростелеком» входит в топ-3 конвергентных операторов, оказывающих одновременно услуги фиксированного доступа в интернет и мобильной связи.

В наше сложное и турбулентное время мы внимательно следим за настроением и потребностями абонентов. Запрос на стабильность и возможность долгосрочного планирования мы отразили в линейке тарифов «Навсегда». Абонентская плата по ним фиксированная и не изменится за весь период пользования пакетом.

– В чём ещё проявляется рациональный подход ваших клиентов к пользованию телеком-услугами?

– Мы фиксируем рост интереса к цифровым сервисам для дома. Например, система «Умный дом» с облачным видеонаблюдением позволяет всегда быть в курсе, что происходит в ваше отсутствие. Запрос на комфорт и защищённость сейчас уже вышел за пределы квартир: востребованы умные счётчики, домофоны, шлагбаумы и другие устройства, объединённые в «Ростелеком ключ» и обеспечивающие безопасность жителей многоквартирных домов. Причём инфраструктуру можно построить как на этапе возведения жилых комплексов, так и в уже сданных и заселённых домах.

– Цифровые технологии сейчас активно используются в управлении кварталами, районами и целыми городами. Расскажите немного об этом.

– Современный город – это сложная многоуровневая система, эффективное функционирование которой обеспечивают, в том числе и различные цифровые сервисы. Специализированные информационно-аналитические платформы позволяют рационально управлять ресурсами ЖКХ и транспорта, помогают развивать инфраструктуру. Видеоаналитика, например, даёт возможность контролировать дорожную ситуацию в режиме реального времени, мониторить состояние общественных пространств, выявлять и предотвращать потенциально опасные ситуации ещё до того момента, когда они могут произойти. Как результат – снижение аварийности на дорогах и в целом преступности на улицах.

Самый актуальный тренд в сфере цифровизации городов – объединение и интеграция друг с другом различных систем и платформ: муниципальных, региональных и федеральных. Такое комплексное внедрение цифровых сервисов не только создаёт безопасное пространство, но и формирует комфортную городскую среду.

– Мы привыкли, что комфортная городская среда – это благоустройство дворов и общественных пространств. При чём здесь «цифра»?

– Сегодня это неотъемлемый элемент для дальнейшего развития концепции современного города. Представьте, вы гуляете по парку, а ваш смартфон внезапно разрядился. Присядьте на умную скамейку и подзарядите гаджет, пока отдыхаете. Умная остановка не только укроет от непогоды во время ожидания транспорта, но и позволит подключиться к бесплатному Wi-Fi. Благодаря применению энергоэффективных цифровых технологий можно не только оптимизировать затраты муниципального бюджета, например, на уличное освещение, но и преобразить облик городских зданий. «Ростелеком» реализует проекты архитектурно-художественной подсветки различных объектов и пространств, которые потом становятся точками притяжения не только местных жителей, но и туристов.

– Вернёмся к развитию инфраструктуры. Строительство оптической сети ведётся только в Пскове и крупных городах региона?

– Мы продолжаем строить и модернизировать линии связи не только в Пскове, но и на всей территории региона. Например, в Великих Луках уже более 92 % домохозяйств охвачены самой современной технологией PON [от англ. Passive optical network, пассивная оптическая сеть. – ПАИ], когда индивидуальный волоконно-оптический кабель заводится непосредственно в квартиру или частный дом и обеспечивает высокую скорость – до 800 Мбит/с – и качество передачи данных. Оптика постепенно приходит и в отдалённые населённые пункты Псковской области, чтобы жители сёл и деревень имели равные возможности для подключения к высокоскоростному интернету.

В честь 1166-летия со дня основания Великих Лук, которое отметят в ближайшие выходные, мы дарим всем новым абонентам 30 дней бесплатного доступа к интернету, интерактивному телевидению и онлайн-кинотеатру Wink.

– Но при этом до сих пор остаётся достаточно мест, где нет стабильной сотовой связи. Как быть живущим и приезжающим туда псковичам, ведь оптику можно ждать долго?

– Совместно с Минцифрой «Ростелеком» реализует второй этап федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». В малых населённых пунктах, в которых живут от 100 до 500 человек, мы строим базовые станции и запускаем сотовую связь. Местные жители, дачники и туристы получают возможность пользоваться современной мобильной связью и беспроводным доступом в интернет на высокой скорости. Эта работа проводится на тех территориях, которые не представляют коммерческий интерес для операторов. В 2023 году компания уже ввела в эксплуатацию десять базовых станций, до конца года они появятся и в Псковском, Палкинском, Дедовичском, Новосокольническом, Печорском и Опочецком районах. Важно, что люди сами решают, где в первую очередь нужно строить базовые станции. Кстати, на сайте «Госуслуг» до 10 сентября можно проголосовать за населённые пункты Псковской области, где уже в 2024 году появится высокоскоростной мобильный интернет.

– Вернёмся к теме безопасности, только уже в киберпространстве. Знаем, что «Ростелеком» – одна из ведущих компаний, кто эффективно занимается защитой данных. Что происходит сейчас в этой сфере?

– Бизнес и госсектор сталкиваются сейчас с очень серьёзными вызовами в сфере информационной безопасности, при этом ландшафт киберугроз изменился. Если раньше ключевой мотивацией атак служила материальная выгода, то сейчас она сместилась в идеологическую плоскость: злоумышленники преследуют цель нарушить функционирование организаций и предприятий. При этом они стали действовать опаснее, изменив подходы и цели. В 2023 году главной угрозой стала утечка данных, также были инциденты хищения денег со счетов, блокировки работы сайтов и веб-приложений, получения контроля над сетевым оборудованием. Ущерб от таких атак может насчитывать десятки миллионов рублей для одной компании, не говоря уже о репутационных потерях и рисках оттока клиентов.

– Как бизнесу предотвратить эти угрозы?

– Инвестировать в информационную безопасность. Принять тот факт, что теперь это необходимая статья расходов. Однако далеко не каждый предприниматель, особенно это относится к среднему и малому бизнесу, может позволить создание квалифицированного подразделения и инфраструктуры киберзащиты. В этом случае можно передать этот вопрос на аутсорсинг или обратиться к провайдеру, чтобы получить пакетную услугу: и связь, и защиту от цифровых угроз. У «Ростелекома» есть собственная экосистема продуктов, сервисов и услуг по кибербезопасности, основанная на комплексном подходе. Он заключается в проверке сети на уязвимость, разработке оптимального для клиента решения и его внедрении. Мы обеспечиваем не только сохранность персональных данных и коммерческой информации, но и несём ответственность за устойчивое развитие предприятий бизнеса и госсектора.

– Телеком-технологии могут помочь бизнесу в обеспечении физической безопасности?

– Системы видеонаблюдения развиваются и уже не просто фиксируют обстановку, а с помощью интеллектуальных алгоритмов могут, например, определить посторонних на территории, наличие у сотрудников спецодежды и средств индивидуальной защиты. Из самых актуальных трендов – защита пространства охраняемого объекта от беспилотников. Это система полного цикла, которая может как распознавать, так и подавлять несанкционированные устройства на заданной территории. Комплекс работает в автоматическом режиме, без участия оператора, не зависит от погодных условий. Под каждый конкретный объект можно развернуть индивидуальную систему, в том числе и мобильную.

Актуализация темы происходит сейчас и на федеральном уровне: в середине июля Владимир Путин заявил о необходимости до 1 сентября утвердить национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем и предусмотреть средства для его реализации в бюджете на 2024 год.

– Как обстоят дела с импортозамещением? Ведь использование отечественного оборудования и программных продуктов – это тоже один из важных аспектов обеспечения безопасности.

– В рамках программы импортозамещения в сфере телекоммуникаций и связи в Санкт-Петербурге создан и запущен в июне этого года новый промышленный кластер – НПО «Российские телекоммуникационные технологии» (совместное предприятие ПАО «Ростелеком», ГК «Авангард» и ООО «Кьютек»). Производство организовано на территории предприятия «Авангард» – линия по выпуску телеком-оборудования. Мощности позволяют изготавливать более миллиона единиц оборудования в год, в том числе IP-видеокамеры, роутеры, коммутаторы, маршрутизаторы и другое оборудование.

Это новое производство позволит обеспечивать устойчивую работу цифровой инфраструктуры, а в перспективе – масштабировать мощности и увеличить объём выпускаемого оборудования, предоставляя рынку конкурентные решения. Словом, курс на цифровую стабильность взят.

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