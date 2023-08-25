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Общество

Почти пять тысяч псковичей изъявили желание получать уведомления от налоговиков на «Госуслугах»

Почти пять тысяч налогоплательщиков Псковской области уже выбрали способ получения уведомлений по налогам на имущество, землю, транспорт и НДФЛ через портал «Госуслуги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Такая возможность стала доступна с 1 июля 2023 года.

Для того чтобы получать уведомления через «Госуслуги», необходимо выполнить два условия:

– налогоплательщик должен иметь подтверждённую учётную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);

– через портал «Госуслуги» необходимо направить уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме.

Для получения уведомлений на оплату налогов через «Госуслуги» необходимо войти во вкладку «Документы», выбрать «Доходы и налоги» и нажать на ссылку «Налоговые уведомления»/ «Подключить».

Уведомления поступят в личный кабинет на «Госуслугах» по факту их формирования, но не позднее чем за 30 дней до даты оплаты (1 декабря 2023 года).

Согласие на подключение подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью. Для формирования подписи налогоплательщику потребуется скачать приложение «Госключ». Сформировать электронную подпись в «Госключе» можно бесплатно.

Более подробная информация о порядке направления согласия на получение налоговых уведомлений через «Госуслуги» размещена здесь.

Дополнительная информация доступна по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

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