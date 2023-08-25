Жители Порхова и Новосокольников станут участниками Всероссийского онлайн-забега

17:57, 25 августа 2023, ПАИ

Порхов и Новосокольники станут городами – участниками Всероссийского онлайн-забега «Добавь энергию родному городу», который состоится 2 и 3 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие проводится в формате конкурса за звание «Самого бегающего города». Чем больше горожан пробежит дистанцию в три километра и отметит свой результат в мини-приложении «Бег» в соцсети «ВКонтакте», тем выше шанс победить.

Всего будет выбрано пять городов-победителей, а среди участников организаторы разыграют призы.

Итоги планируется объявить на Восточном экономическом форуме.

Отметим, что забег проводит госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» в рамках программы «Пять шагов для городов». Она разработала эту программу совместно с КБ «Стрелка» на основе масштабного социологического исследования по изучению ценностей, запросов и повседневных практик использования молодёжью городского пространства и сервисов.

Главная задача программы – позитивные и быстрые преобразования в городах, которые почувствует на себе каждая семья.

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