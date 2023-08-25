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Общество

Улица Труда в Пскове прошла приёмку после ремонта

Улица Труда в Пскове прошла приёмку. Ремонт проводился в два этапа: в прошлом году – от дома № 4 до улицы Текстильной, в этом – до улицы Инженерной, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Глава Пскова отметил, что всего приведено в порядок более двух километров дороги, тротуары и автобусные остановки. Установлены скамейки и урны, искусственные дорожные неровности, высажен кустарник. Работы шли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Вместе с ремонтом произошли изменения в схеме движения. Маршрут автобуса № 11 продлён до кольца на Инженерной, добавлена новая остановка, ещё одна перенесена. «Оба остановочных пункта будут оснащены «умными» павильонами. Каркас уже сделан. «Начинка» появится в сентябре», – добавил Борис Елкин.

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