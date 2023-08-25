Детский парк в Острове преобразился благодаря нацпроекту

17:55, 25 августа 2023, ПАИ

Детский парк в Острове преобразился благодаря активному участию местных жителей в онлайн-голосовании, которое проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Сегодня, 25 августа, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в муниципалитет оценил благоустройство Детского парка в Острове, передаёт корреспондент ПАИ.

В прошлом году здесь была реализована первая очередь благоустройства, в ходе которой подрядчик выполнил валку деревьев и корчёвку пней, произвёл дренажные работы, организовал освещение и установил информационный стенд. На эти мероприятия направили более трёх млн рублей. Тогда же за счёт средств областного бюджета на территории парка установили детский игровой комплекс.

В 2023 году на средства нацпроекта в парке обустроили резиновое покрытие, установили паркур-площадку и выполнили другие работы. Стоимость составила 7,5 млн рублей.

«В городе заметно выросло число приведённых в порядок общественных мест. Теперь и здесь могут отдыхать родители с детьми разного возраста», – прокомментировал Михаил Ведерников итоги работ по благоустройству.

Глава региона также внёс несколько предложений по поводу дальнейшего благоустройства Детского парка, а также всей центральной части Острова. В частности, он предложил установить деревянные игрушки, как на фестивалях «Наше море» и «Виноград». Глава региона добавил, что для реализации этой идеи места достаточно.