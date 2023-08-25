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Общество

ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63 %

Более 1,47 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией в мире с 24 июля по 20 августа, из них более двух тысяч умерли. По сравнению с предыдущими 28 днями число случаев инфицирования выросло на 63 %, а количество летальных исходов уменьшилось на 48 %. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Фото: ПАИ

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 470 201 случай заражения и 2 059 летальных исходов.

Сообщения о заболевших ковидом поступили из 103 государств. В организации обратили внимание на рост распространения варианта EG.5 коронавируса. По состоянию на 24 августа его обнаружили в 53 странах.

Больше всего заболевших за четыре недели выявили в Республике Корея – 1 286 028. Кроме того, в государстве зарегистрировали больше всего умерших с 24 июля по 20 августа – 328. Далее идут Россия (166), Италия (165), Австралия (148) и Филиппины (136).

Ранее сообщалось, что в октябре в Псковской области ожидается подъём заболеваемости коронавирусом.

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