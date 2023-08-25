Ремонт детского сада «Берёзка» завершат в Острове к 1 ноября
Ход капитального ремонта детского сада «Берёзка» в Острове проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Островский район сегодня, 25 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Участие в осмотре приняли врио председателя комитета по образованию Андрей Ермаков и спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
По словам заведующей детского сада Натальи Степановой, в здании детского сада выполнены демонтажные работы, устройство кровли, внутренних сетей канализации и водопровода. Ведутся работы по установке отопительных приборов, внутренней отделке и электрике.
«Стены оклеены стеклообоями. Будем привлекать художников, чтобы поинтереснее было», – сказала заведующая.
Подрядчик должен завершить работы к 1 ноября текущего года.
В ходе капитального ремонта планируется приобретение детских кроватей и оборудования для пищеблока.
«Мы и родители довольны, что у детей теперь будет возможность приходить, жить в комфортном месте», – сказала Наталья Степанова.
Гости Печор смогут оставить свой транспорт на перехватывающих парковках 26-28 августа
Порядка 100 человек участвуют в форуме «Волонтёрство через всю жизнь» в Островском районе
Многодетные семьи из Невеля и Палкинского района победили в конкурсе «Многодетная семья года»
Владелец косметической компании из Санкт-Петербруга запустит производство сидра в Псковской области