Ремонт детского сада «Берёзка» завершат в Острове к 1 ноября

18:58, 25 августа 2023, ПАИ

Ход капитального ремонта детского сада «Берёзка» в Острове проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Островский район сегодня, 25 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Участие в осмотре приняли врио председателя комитета по образованию Андрей Ермаков и спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

По словам заведующей детского сада Натальи Степановой, в здании детского сада выполнены демонтажные работы, устройство кровли, внутренних сетей канализации и водопровода. Ведутся работы по установке отопительных приборов, внутренней отделке и электрике.

«Стены оклеены стеклообоями. Будем привлекать художников, чтобы поинтереснее было», – сказала заведующая.

Подрядчик должен завершить работы к 1 ноября текущего года.

В ходе капитального ремонта планируется приобретение детских кроватей и оборудования для пищеблока.

«Мы и родители довольны, что у детей теперь будет возможность приходить, жить в комфортном месте», – сказала Наталья Степанова.