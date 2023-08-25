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В ФСБ раскрыли, кто стоит за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД

За поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в России стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о «быстром заработке». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Фото: ПАИ

«Результаты проведённых ФСБ России расследований поджогов зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны России, а также инфраструктуры РЖД свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб. С началом проведения специальной военной операции на Украине на различных интернет-площадках, в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о «быстром заработке», – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские спецслужбы при подборе исполнителей поджогов делают ставку на молодёжь, пожилых, маргиналов и психически больных людей.

Кроме того, мошенники звонят от «служб безопасности», «сотрудников СК, МВД или ФСБ». Людей с помощью психологических манипуляций убеждают перевести сбережения на «безопасные счета» и де-факто профинансировать украинские войска, а также склоняют к поджогам.

«Вербовщики сообщают подопечным, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, как правило, от 10 до 20 тысяч рублей и возврат похищенных денег. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты», – отметили в ФСБ.

На сегодня «все поджоги раскрыты», а в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт, диверсия и по другим тяжким и особо тяжким статьям УК России. География вынесенных приговоров – от Ивановской области до Приамурья. Сроки – до 19 лет колонии. Ещё 22 уголовных дела находятся на этапе судебного рассмотрения.

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