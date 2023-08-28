ЛОНГРИД. Псковичам рассказали, чем занять ребёнка после школы
Вот-вот начнётся новый учебный год. Как только суета с подготовкой к школе уляжется и отзвенят первосентябрьские звонки, родители задумаются о том, чем занять ребёнка после школы. Хорошо, если школьник уже куда-то ходит, а если кружки и секции ещё только предстоит выбрать?
Дело это непростое хотя бы потому, что их огромное множество. Есть такие, о которых ни дети, ни родители даже не догадываются, а, возможно, это то самое, что пришлось бы по вкусу дочке или сыну.
В помощь мамам и папам ПАИ собрало информацию о разных направлениях дополнительного образования. Это не только увлекательные занятия для детей, но и развивающие игры и даже занимательные путешествия.
Подробнее – в лонгриде «Развивай кругозор ребёнка».
Владимир Путин: На протяжении многих веков Псково-Печерский монастырь является оплотом православия и церковного просвещения