ЛОНГРИД. Псковичам рассказали, чем занять ребёнка после школы

12:28, 28 августа 2023, ПАИ

Вот-вот начнётся новый учебный год. Как только суета с подготовкой к школе уляжется и отзвенят первосентябрьские звонки, родители задумаются о том, чем занять ребёнка после школы. Хорошо, если школьник уже куда-то ходит, а если кружки и секции ещё только предстоит выбрать?

Дело это непростое хотя бы потому, что их огромное множество. Есть такие, о которых ни дети, ни родители даже не догадываются, а, возможно, это то самое, что пришлось бы по вкусу дочке или сыну.

В помощь мамам и папам ПАИ собрало информацию о разных направлениях дополнительного образования. Это не только увлекательные занятия для детей, но и развивающие игры и даже занимательные путешествия.

Подробнее – в лонгриде «Развивай кругозор ребёнка».