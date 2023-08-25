Печоры, высокая культура и уроки труда. 127-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

17:27, 25 августа 2023, ПАИ

На этой неделе одним из самых заметных медиасобытий стала пресс-конференция митрополита Псковского и Порховского Тихона, на которой он ответил не только на вопросы, но и на слухи. Псковская область крепит славу региона культурного, чему способствуют новые фестивали и театральные премьеры. А тем временем родители, среди которых и ведущие «Псковского телеграма», заранее страдают в преддверии 1 сентября. Об этом и о других темах – в новом выпуске ироничной и порой абсурдной программы «Псковский телегам» сегодня, 25 августа.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве. Программа выходит в свет еженедельно по пятницам в 18:00 на сайте ПАИ, в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский». Выпуски «Псковского телеграма» также можно посмотреть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале Псковского агентства информации.