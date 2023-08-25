Сотрудники МЧС и очевидцы спасли застрявшего в окне кота в Великих Луках

18:26, 25 августа 2023, ПАИ

Сотрудники МЧС и очевидцы спасли кота, застрявшего в окне на четвёртом этаже в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Наш путь».

Великолучане Сергей и Татьяна гуляли со своим ребёнком, когда увидели в одном из окон дома № 12 на улице Гоголя застрявшего кота.

Они попытались помочь животному самостоятельно, сообщив об инциденте хозяевам квартиры. Однако тех дома не оказалось. Тогда Сергей и Татьяна обратились за помощью к сотрудникам МЧС, чтобы спасти животное.

Прибывшие спасатели освободили застрявшее животное.