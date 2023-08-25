Порядка 100 человек участвуют в форуме «Волонтёрство через всю жизнь» в Островском районе
В первый день открытия II Форума поддержки добровольцев «Волонтёрство через всю жизнь» губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с молодёжью в спортивно-оздоровительном центре «Юность» в Островском районе, где глава региона находится с рабочим визитом сегодня, 25 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Мероприятие собрало порядка 100 человек. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал гостей форума.
«Волонтерское движение нужно популяризировать, но в последние годы оно, конечно, в других масштабах развивается. Мы благодарны тем волонтёрам, которые задействованы. Например, когда пандемия началась, волонтёры очень помогли», – сказал глава региона.
Он подчеркнул, что если в коронавирусный период добровольцы доставляли продукты и лекарства нуждающимся, то в современных реалиях они помогают со сбором и отправкой гуманитарных грузов для участников спецоперации.
В свою очередь добровольцы поделились с губернатором своими идеями и проектами на темы экологии, развития туризма, медиаконтента.
Отметим, что форум добровольцев открылся на базе «Юность» в Островском районе сегодня, 25 августа и продлится до 27 августа.
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Порядка 100 человек участвуют в форуме «Волонтёрство через всю жизнь» в Островском районе
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