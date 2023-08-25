Порядка 100 человек участвуют в форуме «Волонтёрство через всю жизнь» в Островском районе

18:49, 25 августа 2023, ПАИ

В первый день открытия II Форума поддержки добровольцев «Волонтёрство через всю жизнь» губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с молодёжью в спортивно-оздоровительном центре «Юность» в Островском районе, где глава региона находится с рабочим визитом сегодня, 25 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Мероприятие собрало порядка 100 человек. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал гостей форума.

«Волонтерское движение нужно популяризировать, но в последние годы оно, конечно, в других масштабах развивается. Мы благодарны тем волонтёрам, которые задействованы. Например, когда пандемия началась, волонтёры очень помогли», – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что если в коронавирусный период добровольцы доставляли продукты и лекарства нуждающимся, то в современных реалиях они помогают со сбором и отправкой гуманитарных грузов для участников спецоперации.

В свою очередь добровольцы поделились с губернатором своими идеями и проектами на темы экологии, развития туризма, медиаконтента.

Отметим, что форум добровольцев открылся на базе «Юность» в Островском районе сегодня, 25 августа и продлится до 27 августа.