Каждая одиннадцатая компания в Пскове меняла график работы сотрудников этим летом – опрос
В связи с жарой работодатели вводили сокращённые дни, дополнительные выходные и переводили некоторых сотрудников на удалёнку, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса, проведённого среди представителей псковских компаний.
9 % компаний Пскова меняли график работы офисных сотрудников этим летом. В 89 % компаний режим работы не менялся.
Чаще всего изменения в режим работы из-за погоды вносили компании с численностью персонала до 100 человек (13 %).
Среди наиболее популярных послаблений – сокращённые дни, дополнительный выходной в пятницу или перевод сотрудников на удалённый режим работы.
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25 августа 2023
Каждая одиннадцатая компания в Пскове меняла график работы сотрудников этим летом – опрос