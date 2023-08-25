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Общество

Каждая одиннадцатая компания в Пскове меняла график работы сотрудников этим летом – опрос

В связи с жарой работодатели вводили сокращённые дни, дополнительные выходные и переводили некоторых сотрудников на удалёнку, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса, проведённого среди представителей псковских компаний.

Фото: ПАИ

9 % компаний Пскова меняли график работы офисных сотрудников этим летом. В 89 % компаний режим работы не менялся.

Чаще всего изменения в режим работы из-за погоды вносили компании с численностью персонала до 100 человек (13 %).

Среди наиболее популярных послаблений – сокращённые дни, дополнительный выходной в пятницу или перевод сотрудников на удалённый режим работы.

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