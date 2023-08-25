Многодетные семьи из Невеля и Палкинского района победили в конкурсе «Многодетная семья года»

18:39, 25 августа 2023, ПАИ

Чествование победителей регионального конкурса «Многодетная семья года» с участием губернатора Псковского региона Михаила Ведерникова состоялось 25 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного правительства.

Конкурс проводится третий год подряд. Глава региона поздравил всех с заслуженной победой, отметив серьёзную конкуренцию. «Более 20 семей боролись за победу. Совет по делам многодетных семей принял объективное решение, выбрал лучших из лучших – самых дружных и активных. Уверен, что вы будете хорошим примером для наших многодетных семей, как вместе дружно воспитывать деток и делать все для их развития», – обратился к семьям-победителям Михаил Ведерников.

В номинации регионального конкурса «Лучшая городская семья» победила семья Сергея и Анастасии Петровых из Невеля, которые воспитывают восьмерых детей. Ранее они были отмечены медалью «Родительская слава Псковской области».

«Лучшей сельской семьей» признана семья Сергея и Софьи Гуртовых из деревни Капустино Палкинского района, в которой растут шесть детей.

Все победители получили от правительства Псковской области сертификаты на сумму 2,2 млн рублей на улучшение жилищных условий.

«От всей нашей семьи благодарю за возможность встретиться лично. Хотя мы знаем, какой у вас загруженный график. Нам, как родителям, приятно, что мы видим поддержку со стороны государства, со своей стороны поддерживаем вас во всех трудах на благо нашей родины», – сказала в ответном слове Софья Петрова.

Сергей Гуртовой также поблагодарил главу региона за поддержку. «Дети – плод любви. Их бывает тяжело воспитывать, но мы вместе проходим все трудности, главное, этого бояться», – отметил он.

Дальнейшее общение губернатора с победителями конкурса продолжилось в неформальной обстановке за чашкой чая. Многодетные родители рассказали о мерах поддержки, которыми они пользуются. Так, семья Петровых воспользовалась возможностью направить средства регионального материнского капитала на ремонт жилья – деньги пошли на замену окон. Такой инструмент появился в 2019 году по инициативе Михаила Ведерникова после встречи с многодетными семьями. Глава семейства Гуртовых, в свою очередь, за счёт субсидии в рамках социального контракта развивает свое дело – он проводит специализированные строительные работы.

Также семьи рассказали об образовании детей и организации семейного досуга. Сергей Петров в этой части особо выделил проект «Культурные выходные».

«Замечательное мероприятие! К нам в город приезжал Губернаторский симфонический оркестр, Областной театр кукол. Весь город оживился. Если будет возможность этот проект продолжать, было бы здорово. Мы живем семьей 15 лет в Невеле, долгие годы было затишье, к нам не приезжали областные коллективы. Когда приехал симфонический оркестр – был полный зал, овации, артистов долго не отпускали. Мы ходили всей семьей. Такое событие вдохновляет. Кукольный театр тоже показал удивительное представление», – рассказал многодетный отец.

Михаил Ведерников обратил внимание, что правительство области и областной комитет по культуре в последние годы работает именно в направлении масштабирования крупных культурных мероприятий на муниципалитеты, и это направление деятельности останется приоритетом.

«Очень активную работу в этом плане проводят территориальные общественные самоуправления – выигрывают гранты, организуют различные праздники, благоустраивают и создают инфраструктуру. Все дружные, глаза горят», – обратил внимание губернатор.

По итогам общения с многодетными семьями Михаил Ведерников отметил несколько вопросов для дальнейшей проработки.