Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 100 светильников подарили школе Куньинского района

Полный комплект светильников подарил Каськовской школе Куньинского района его уроженец, благотворитель и президент группы компаний «Световые технологии» Дмитрий Налогин. Об этом написали в газете «Пламя» со ссылкой на главу района Олега Лебедева.

Фото: газета «Пламя»

Олег Лебедев отметил, что вчера было отгружено 114 ультрасовременных светодиодных светильников для классных комнат и коридоров, а также 20 светильников с кронштейнами для освещения классных досок.

Ранее специалисты компании сделали для Каськовской школы светотехнический расчёт.

Отметим, что Дмитрий Налогин – инициатор масштабного благоустройства деревни Двинь-Покровское. Он также профинансировал строительство памятника патриарху Тихону, который открыли в Кунье 22 августа. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 августа 2023

Более 100 светильников подарили школе Куньинского района

25 августа 2023

Посол Белоруссии в РФ отметил динамичное развитие Псковской области и двусторонних связей

25 августа 2023

Алексей Наумец посетил Новоржевский район

25 августа 2023

Ремонт детского сада «Берёзка» завершат в Острове к 1 ноября

25 августа 2023

Гости Печор смогут оставить свой транспорт на перехватывающих парковках 26–28 августа

25 августа 2023

Порядка 100 человек участвует в форуме «Волонтёрство через всю жизнь» в Островском районе

25 августа 2023

Многодетные семьи из Невеля и Палкинского района победили в конкурсе «Многодетная семья года»

25 августа 2023

Владелец петербургской косметической компании запустит производство сидра в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...