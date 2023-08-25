Более 100 светильников подарили школе Куньинского района
Полный комплект светильников подарил Каськовской школе Куньинского района его уроженец, благотворитель и президент группы компаний «Световые технологии» Дмитрий Налогин. Об этом написали в газете «Пламя» со ссылкой на главу района Олега Лебедева.
Олег Лебедев отметил, что вчера было отгружено 114 ультрасовременных светодиодных светильников для классных комнат и коридоров, а также 20 светильников с кронштейнами для освещения классных досок.
Ранее специалисты компании сделали для Каськовской школы светотехнический расчёт.
Отметим, что Дмитрий Налогин – инициатор масштабного благоустройства деревни Двинь-Покровское. Он также профинансировал строительство памятника патриарху Тихону, который открыли в Кунье 22 августа.
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