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Общество

Порховчанина арестовали за неуплату алиментов трём несовершеннолетним детям

Неплательщика алиментов привлекли к административной ответственности в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: ПАИ

41-летний житель Порхова долгое время не оплачивал алименты на содержание трёх несовершеннолетних детей. Задолженность по алиментам составила 400 тысяч рублей. Официальный заработок должника не установили.

К мужчине применили меры принудительного исполнения. Ему временно ограничили право на выезд из РФ.

По статье 5.35.1 КоАП РФ должнику грозит наказание в виде ареста сроком на 10 суток. Если мужчина не погасит задолженность по алиментам и не трудоустроится официально, против него возбудят уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

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