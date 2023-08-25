День открытых дверей состоялся в следственном изоляторе Пскова

21:22, 25 августа 2023, ПАИ

Осуждённых, отбывающих наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области в Пскове, посетили родственники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

В программу дня открытых дверей входили экскурсия по тюремному замку, общение с администрацией учреждения и встреча с близкими.

Сначала для более десяти прибывших родственников провели обязательный инструктаж о правилах поведения в режимных объектах и напомнили о мерах безопасности.

В рамках экскурсии по тюремному замку посетители ознакомились с бытовыми условиями содержания в отряде по хозяйственному обслуживанию, с распорядком дня и организацией питания. Они также побывали в храме Святой Анастасии Узорешительницы, расположенном на территории изолятора.

В конце посетители смогли увидеться с родными и пообщаться с ними во время чаепития. «В адрес администрации учреждения прозвучали слова благодарности за возможность увидеться с родственниками и лично убедиться, что в стенах СИЗО созданы комфортные условия для длительного нахождения: налажен быт, организован досуг и труд», – отметили в пресс-службе.