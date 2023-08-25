Автомобиль Audi вылетел в кювет и протаранил мачту освещения в Псковском районе

22:39, 25 августа 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Audi, который двигался с прицепом со стороны Пскова, не справился с управлением, съехал в кювет и протаранил мачту освещения в деревне Зарезница Псковского района. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

По предварительным данным, авария произошла из-за неустойчивости прицепа.

Участники ДТП от медпомощи отказались.

На месте работают бригада медицины катастроф, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.