Автомобиль Audi вылетел в кювет и протаранил мачту освещения в Псковском районе
Водитель автомобиля Audi, который двигался с прицепом со стороны Пскова, не справился с управлением, съехал в кювет и протаранил мачту освещения в деревне Зарезница Псковского района. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
По предварительным данным, авария произошла из-за неустойчивости прицепа.
Участники ДТП от медпомощи отказались.
На месте работают бригада медицины катастроф, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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