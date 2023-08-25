Великолучане стали бронзовыми призёрами первенства СЗФО по футболу

22:52, 25 августа 2023, ПАИ

Великолукские воспитанники СШОР «Экспресс» стали бронзовыми призёрами первенства Северо-Западного федерального округа по футболу среди юношей 2010 года рождения. Соревнования проходили в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Об этом сообщается в Telegram-канале интернет-портала Luki-News.

Соперниками великолучан в матче за третье места стали футболисты петербургской команды «Динамо-Центр». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу СШОР «Экпресс».

Отметим, что тренером юных великолукских футболистов является Роман Петров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем специальном Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».