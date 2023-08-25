Благотворительная акция поддержки участников СВО «Мы вместе» прошла в Усвятском районе

23:09, 25 августа 2023, ПАИ

Благотворительная акция «Мы вместе» с участием творческих коллективов из Бежаниц, Невеля, Пустошки и Рудни прошла в Усвятском районе. Об этом сообщили в газете «Новая жизнь».

Глава района Дмитрий Петров обратился к присутствующим со словами поддержки, пожелал мира и скорейшего возвращения бойцов СВО домой с победой. Он также поблагодарил всех за поддержку акции.

Многие усвятичи приняли участие в акции «Посылка солдату» и принесли для своих земляков, находящихся в зоне боевых действий, предметы первой необходимости, продукты с длительным сроком хранения и сладости. Сформированные в ходе акции посылки будут отправлены на фронт.

Участники акции написали участникам СВО письма, которые доставят адресатам с помощью фронтовой почты.

Все вырученные средства также пойдут на поддержку участников специальной военной операции.